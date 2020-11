Koná sa „veľký“ protest

Áno, 17. novembra 1989 sa konal veľký protest nazývaný tiež nežná revolúcia. Zhrnutie v krátkom stĺpci k 31. výročiu nežnej revolúcie.

Násilie a totalitarizmus sú neoddeliteľnou a organickou súčasťou komunistickej ideológie a politickej praxe. Analýza rôznych foriem perzekúcií vyústila do poznania, že pri hodnotení perzekúcií v období komunistického režimu je potrebné rozlišovať ich jednotlivé fázy a rôznu mieru intenzity.

Obdobie 1944 – 1948

Môžeme charakterizovať ako prípravné obdobie. Príchodom Červenej armády a jej bezpečnostných zložiek sa okrem osôb kompromitovaných kolaboráciou s nacistickým Nemeckom odstraňovali potenciálni protivníci komunizmu. Prejavilo sa to v masovom odvliekaní občanov orgánmi NKVD na nútené práce na územie Sovietskeho zväzu a pôsobení retribučného súdnictva. Komunisti v Československu podobne ako v krajinách patriacich do sovietskej sféry vplyvu dostali rozhodujúce politické rezorty a vo vláde pracovali na ďalšom posilnení svojich pozícií. Slovenská spoločnosť v parlamentných voľbách v roku 1946 odmietla podporiť KSS, a to aj napriek jej významným mocenským pozíciám. Kým KSS dostala iba 30% hlasov, Demokratická strana, ktorá sa hlásila ku kresťanským hodnotám a mala výrazne sociálny program, dostala až 62% hlasov. V českej časti štátu komunisti zvíťazili so ziskom 40% hlasov.

Obdobie 1948 – 1953

Zaužívalo sa označenie zakladateľské obdobie komunistického režimu. Komunistická strana už nemusela brať ohľad na svojich dočasných partnerov z radov občianskych politických strán. Mohla sa naplno realizovať koncepcia komunistického totalitarizmu. Jednotlivec, rodina, sociálna skupina a národ si mali uvedomiť, že sú úplne závislí od vôle a rozmaru komunistickej moci. KSČ sa definovala ako vedúca a riadiaca sila spoločnosti.

Obdobie 1954 – 1957

Bolo obdobím hlbokej krízy komunistických režimov vo východnej Európe po smrti J. V. Stalina. Táto kríza sa prejavila otvorenými protikomunistickými povstaniami v Nemeckej demokratickej republike (1953) v Poľsku (1956) a v Maďarsku (1956). Komunistické vedenie v Československu zaujalo vyčkávací postoj. Politické procesy sa konali aj ďalej. Ich počet však poklesol. Výrazne súdne trestanou skupinou v tomto období boli popri roľníkoch rehoľníci, rehoľníčky a učitelia. Obrovské finančné čiastky sa vynakladali na protináboženskú propagandu.

Obdobie 1957 – 1963

A. Novotný, prvý tajomník ÚV KSČ od roku 1953, spoluzodpovedný za prípravu politických procesov, stelesňoval kontinuitu režimu. Tento kurz zosilnel jeho zvolením za prezidenta, čím sa v rukách jednej osoby spojila najvyššia stranícka a štátna funkcia. Priorita sa kládla na boj proti „zvyškom ľudáctva“. V skutočnosti išlo opäť o pokus siahnuť na svojbytnosť slovenského národa. Opäť sa zdvihla vlna procesov s náboženskými aktivistami, ktoré postihli katolícku a evanjelickú cirkev.

Obdobie 1963 – 1968

Vyšetrovanie bývalých procesov a rehabilitácia sa obmedzila na členov strany. O zákulisí príprav politických procesov sa vďaka ich vyšetrovaniu dozvedela mladšia generácia komunistov v straníckom vedení. Bolo otázkou času, kedy informácie preniknú do širšej verejnosti. Určitý priestor pre rehabilitácie a zistenie zodpovednosti a viny za perzekúcie predchádzajúcich období však krátkodobo otvoril až rok 1968, spojený s pokusom o reformu politického systému.

Obdobie 1969 – 1989

Je obdobím „normalizácie“. Intervenciou vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy sa zásadne zmenila politická situácia v Československu. Predchádzajúci proces reforiem sa zastavil. Nové pomery priniesli novelizáciu rehabilitačného zákona, znemožnili dôslednú rehabilitáciu nepravdivo odsúdených a prípadné postihy osôb, zodpovedných za perzekúcie. Plánované politické procesy s protagonistami obrodného procesu sa neuskutočnili. Politické procesy proti vybraným jednotlivcom a menším skupinám najmä z radov inteligencie, študentov a náboženským aktivistov sa však opäť využili ako účinný prostriedok na zastrašenie širokej verejnosti.

Československo sa stalo v roku 1975 signatárom záverečného paktu konferencie v Helsinkách a zaviazalo sa dodržiavať základné ľudské práva a slobody. V praxi však ďalej dochádzalo k ich porušovaniu. Trestný postih bol menší ako v predchádzajúcom období, no stále so sebou prinášal spoločenskú degradáciu.

Róbert Letz, Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (1). Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2001, 576 s., ISBN 80-7165-314-4

